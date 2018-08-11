نتنياهو: علم فلسطين وسط "تل أبيب" يثبت ضرورة "قانون القومية"

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه "لا يوجد أفضل من هذا الدليل فرفع علم فلسطين في تل أبيب يؤكد ضرورة قانون القومية".

وأضاف نتنياهو في تغريدة له على موقع "تويتر": "نحن سنواصل رفع علم إسرائيل ونغني السلام الوطني الإسرائيلي".

انطلقت مساء اليوم السبت، في "تل أبيب" المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالبلاد، والمطالبة بإلغاء "قانون القوميّة"، وأتت المظاهرة التي شارك بها عشرات الآلاف تحت شعار "فليسقط قانون القومية".

وتوافدت جماهير غفيرة من مختلف البلدات العربية للمشاركة في المظاهرة التي تقدّمها النواب العرب من القائمة المشتركة وقيادات حزبية وناشطون من الحركات والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينيّة، رغم دعوات المتابعة إلى عدم رفع أي علم، كما رفعت شعارات تدعو وتطالب بإلغاء "قانون القومية"، وتندد بممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية بالبلاد، والممثلة بالتشريعات العنصرية.

وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة، علما أن هذه المطالبة لم تكن بمظاهرة الأسبوع الماضي التي نظمت من قبل العرب الدروز.