بيكيه يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، اليوم السبت، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الماتادور، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قال بيكيه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لكأس السوبر الإسباني: "لقد تحدثت مع لويس إنريكي قبل أسبوع أو اثنين، وأخبرته أنني قررت الاعتزال، وهو قرار مدروس للغاية".

وأضاف: "لقد عشت مرحلة جميلة جدا في منتخب إسبانيا، حيث إنها كانت مليئة بالنجاحات والبطولات".

وأشار بيكيه إلى أنه ودع المنتخب الإسباني بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا، وأن هدفه الآن التركيز مع فريقه برشلونة، للفوز بالمزيد من الألقاب.

يذكر أن إنريكي، المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، سيتواجد في طنجة، غدا الأحد، لمتابعة مباراة كأس السوبر الإسباني، والتي ستجمع بين برشلونة وإشبيلية.