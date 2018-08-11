"أم المظاهرات" تجمع جماهير البلدات العربية في "تل أبيب"

انطلقت مساء اليوم السبت، في "تل أبيب" المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالبلاد، والمطالبة بإلغاء "قانون القوميّة"، وأتت المظاهرة التي شارك بها عشرات الآلاف تحت شعار "فليسقط قانون القومية".

وتوافدت جماهير غفيرة من مختلف البلدات العربية للمشاركة في المظاهرة التي تقدّمها النواب العرب من القائمة المشتركة وقيادات حزبية وناشطون من الحركات والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينيّة، رغم دعوات المتابعة إلى عدم رفع أي علم، كما رفعت شعارات تدعو وتطالب بإلغاء "قانون القومية"، وتندد بممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية بالبلاد، والممثلة بالتشريعات العنصرية.

وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة، علما أن هذه المطالبة لم تكن بمظاهرة الأسبوع الماضي التي نظمت من قبل العرب الدروز.

ومع انطلاق المظاهرة تجمع الآلاف في "ميدان رابين"، فيما قدرت المتابعة أن عدد المشاركين بالمظاهرة بلغ 30 ألفا، علما بأن تقديرات وتوقعات لجنة المتابعة أن تكون هناك مشاركة جماهيرية أوسع تتخطّى عشرات آلاف المتظاهرين، حتى أنها أطلقت عليها لقب "أم المظاهرات".

وشمل برنامج المظاهرة كلمات خطابية، لكل من: رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، صاحب الامتياز في صحيفة "هآرتس"، عاموس شوكين، المحاضرة في الجامعة العبرية، إيفا إيلوز، بروفيسور قيس فرو، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، فيما تولت عرافة المنصة الخطابية، د. مها صباح كركبي.