العلماء يكشفون عن أسرع كائن حي في العالم

كشف علماء أمريكيون من معهد جورجيا للتكنولوجيا عن أسرع كائن حي في العالم.

وقال العلماء أن هذا الكائن هو من وحيدات الخلية وشبيه بالدودة يدعى "Spirostomum ambiguum"، حيث تصل سرعته إلى 724 كم في الساعة.

وأشار العلماء أن الكائنات الكبيرة مثل الفهود والطيور والإنسان يعتمدون في سرعتهم على "محركات" من البروتينات والميوسين والأكتين، بينما البكتريا تعتمد على نوابض جزئية صغيرة للغاية ومحركات بيولوجية وصمامات، ولهذا السبب فإنهم يتحركون بسرعة عالية للغاية، حسب موقع "gizmodo".

ويصل طول الكائن الأولي " Spirostomum ambiguum" إلى 4 مم ويعيش في المياه العذبة، حيث يمكن مقارنة سرعته بحوالي 73% من سرعة صاروخ أرض جو.

وصرح العلماء أنهم، في الوقت الحالي، لا يستطيعون كشف سر السرعة التي يتمتع بها هذا الكائن. ووفقا للعالم، ساد بهاملا، أن توضيح الآلية التي تمكنه من الوصل إلى هذه السرعة سوف تساعد على تطوير روبوتات صغيرة جدا تتحرك بسرعة عالية وتستهلك القليل من الطاقة.