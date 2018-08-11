انييستا يهز الدوري الياباني بهدف ساحر

بصم النجم الإسباني أندريس إنييستا على بداية موفقة في الدوري الياباني، بعدما سجل أول هدف له مع فريق فيسل كوبي، في شباك جوبيلو إيواتا.

وأحرز لاعب برشلونة السابق هدفه الأول بطريقة رائعة، السبت، بعدما تلقى تمريرة من زميله لوكاس بودولسكي، ليستلم الكرة بطريقة فنية جميلة ويُراوغ المدافع ثم حارس المرمى، ويضع الكرة في المرمى.

فيما أضاف زميله كويوغو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والخمسين، قبل أن يعادل إيواتا النتيجة في الدقيقة الرابعة والثمانين من ركلة جزاء.

وقدم النادي الياباني في 24 مايو لاعبه الجديد، الذي قال "أعتقد أنني يجب أن أسعى خلف أفضل الأهداف في كرة القدم وفي حياتي"، مبديا رغبته في قيادة فيسل كوبي إلى إحراز لقب الدوري المحلي (وإذا أمكن، غزو آسيا)".

ويعد إنييستا (34 سنة) أبرز اسم ينضم إلى ناد ياباني لكرة القدم، ويأتي على عكس الاتجاه السائد لدى العديد من اللاعبين المخضرمين والأسماء البارزة في عالم اللعبة الأكثر شعبية عالميا، بالانتقال إلى أندية في الصين.

وخاض اللاعب 674 مباراة مع النادي الكتالوني الذي انضم إليه وهو لم يزل في الثانية عشرة من عمره، وحقق خلال مسيرته 32 لقبا منها دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الليغا الإسبانية تسع مرات، آخرها في موسم 2017-2018 الذي أعلن في ختامه رحيله عن برشلونة.