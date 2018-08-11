احتفال لجبهة النضال الشعبي في ذكرى انطلاقتها ورحيل مؤسسها شمال غزة

نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة شمال غزة حفل استقبال على شرف ذكرى انطلاقة الجبهة الـ51 وذكرى التاسعة لرحيل مؤسس الجبهة الدكتور سمير غوشة، حيث كان في استقبال المهنئين قيادة الجبهة في محافظة شمال غزة و وعضو اللجنة المركزية للجبهة جهاد احمد ومنذر الشيخ وعضو لجنة الثقافة والاعلام وممثل الجبهة في لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية ناهض شبات وبمشاركة قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي الهيئة الوطنية للمتقاعدين وشخصيات وطنية، ورفيقات ورفاق الجبهة

وبدأ الاستقبال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء.

وفى كلمة القاها جهاد احمد عضو اللجنة المركزية للجبهة رحب فيها بالحضور الكريم وأكد خلالها على دور الجبهة الوحدوي، وتمسكها بوحدة الصف الوطني الفلسطيني، ومنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

مؤكداً على مواصلة الجبهة نضالها من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال، مجدداً العهد بأن تبقى مخلصه لدماء الشهداء وعذابات الأسرى ولتضحيات شعبنا، مستذكراً شهداء شعبنا وفي مقدمتهم الشهداء الدكتور سمير غوشة، وأبو علي مصطفى، وياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين والشقاقي وعمر القاسم وبشير البرغوثية وعبد الوهاب الكيالي وعبد الرحيم أحمد وزهير محسن وجهاد جبريل وكافة شهداء شعبنا.

وأكد جهاد احمد أن الجبهة وهي تحيي ذكرى انطلاقتها المجيدة والمتزامنة مع ذكرى رحيل قائدها المؤسس، فارس القدس د. سمير غوشة فإنها مصممة على مواصلة طريق النضال على درب الحرية والاستقلال.

وتحدث عادل جمعة مفوض العلاقات الوطنية لحركة فتح في محافظة شمال غزة في كلمة باسم القوى الوطنية والاسلامية وجه التحية الى الامين العام للجبهة الدكتور احمد مجدلاني والى اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والى رفاق واعضاء الجبهة بهذه المناسبة في ذكرى انطلاقتها وذكرى رحيل الدكتور سمير غوشة وعلى دورهم النضالي من اجل القضية الفلسطينية وأن ذكرى الانطلاقة المجيدة محطة كفاحية نضالية نجدد من خلالها العهد والوفاء لمسيرة النضال ولتضحيات شعبنا المناضل وللشهداء والأسرى بان نواصل المسيرة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعبنا.

ودعا عادل جمعه الى الوقوف الى جانب موظفي الوكالة في اضرابهم واعتصامهم من اجل نيل حقوقهم المشروعة وان ازمتها المالية من اجل تمرير المؤامرة وصفقة القرن وانه لابد من الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية

وبدوره تحدث معين ابو عوكل عضو لجنة القوى الوطنية والاسلامية ان هذه الذكرى ذكرى القادة الشهداء اللذين دافعو عن القضية الفلسطينية وحيا قيادة الجبهة بهذه المناسبة وان تكون الذكرى القادمة في ساحات الاقصى واكد ولابد من مواجهة صفقة القرن والمشروع الأمريكي الذى بدا بنقل السفارة الامريكية الى القدس واليوم تصفية قضية اللاجئين والعودة من خلال فصل موظفي الوكالة وتقليص خدماتها .

من جهته تحدّث صلاح ابو الجديان ممثل عن هيئة المتقاعدين العسكريين في شمال غزة ووجه التحية الى الامين العام للجبهة الدكتور مجدلاني والى اعضاء المكتب السياسي ورفاق واعضاء الجبهة بهذه المناسبة لذكرى الانطلاقة ال51 واكد ان الوحدة الوطنية هي اساس انتصار الشعوب مهما كانت التضحيات وتحدث ايضا عن الدور الهام والبارز الذي لعبته الجبهة، في مسيرة الكفاح، واستحضر عدد من قادتها الشهداء وعلى راسهم الشهيد سمير غوشة ونبيل قبلاني على مدار هذا القرن في مقارعة الاستعمار والاحتلال.

وطالب ابو الجديان أن تكون م-ت-ف الممثل الشرعي والوحيد للكل الفلسطيني.