السعودية: قرارات صارمة بشأن المخالفين لتعليمات الحج

أصدرت السلطات السعودية، يوم السبت، بيانا بخصوص المقيمين المخالفين لتعليمات الحج.

ونشر الأمن العام في الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانا وشريط فيديو، أوضح فيهما أن الإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات عقوبة للمقيم الذي يخالف تعليمات الحج بلا تصريح.

وبين الأمن العام أن التعليمات تقضي بحصول المواطنين والمقيمين بالمملكة على تصريح للحج، وإبرازه لرجال الأمن بمداخل العاصمة المقدسة الذين سينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديهم تصريحا بالدخول.

وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق بأنه تمت إعادة أكثر من 188 ألف شخص وما يقارب 84 ألف مركبة بسبب مخالفة التعليمات وعدم الحصول على التصاريح النظامية للدخول لمكة المكرمة خلال موسم الحج.

أخي المقيم ...

الإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات قادمة عقوبة كل مقيم يخالف تعليمات الحج بلا تصريح#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/4EvB6gGpwL — الأمن العام (@security_gov) August 11, 2018