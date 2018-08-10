جنرال إسرائيلي: رفعنا الراية البيضاء أمام غزة

قال الجنرال الإسرائيلي "تسفيكا فوغل" القائد السابق لوحدة "إنقاذ الجولان، صباح اليوم الجمعة، معقباً على وقف إطلاق النار مع غزة، "إن إسرائيل التي هزمت ثلاث دول في آن واحد، لا تقدر على هزيمة المقاومة في قطاع غزة.

وأضاف "تسفيكا فوغل"، لصحيفة معاريف العبرية، "للأسف استسلمنا ورفعنا الراية البيضاء لحماس، لقد جلبت لنا الحكومة العار". (حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة).

وأضاف "ما يهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزرائه هو الاستمرار في الجلوس على كرسي الحكم ولا يهتمون بمستقبلنا".

الجدير ذكره، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمكنت خلال اليومين الماضيين من قصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، حتى عسقلان، وفشلت القبة الحديدية الإسرائيلية من التصدي لمعظم صواريخها، وأجبرت سكان مستوطنات غلاف غزة على اللجوء للملاجئ، وتم تعطيل الحياة فيها، قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.