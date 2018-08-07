هآرتس تزعم: جيش الاحتلال أوصى بتخفيف القيود الاقتصادية عن غزة

ذكرت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوصى مساء الاثنين، بتخفيف القيود الاقتصادية على قطاع غزة.

وزعمت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها الإلكتروني، أن جيش الاحتلال أوصى بتعزيز المشاريع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، والتي من شأنها تأجيل المواجهة العسكرية المحتملة.

وأشارت الصحيفة عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال، قولهم إن التخفيف عن قطاع غزة حاليا يؤجل المواجهة العسكرية إلى حين الانتهاء من بناء الحاجز الأراضي على طول حدود القطاع.

وكان "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر"، قد استبعد في اجتماع له أمس حدوث أي صفقة مرتقبة مع حركة حماس بسبب الانقسام الفلسطيني، إلا أنها لم الاتفاق على تخفيف الحصار عن القطاع.