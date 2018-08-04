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برهوم: اعتراف الحمد الله باجراءات حكومته ضد غزة تأكيد على تورطه في الحصار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:28 - 04 اغسطس 2018
فوزي برهوم فوزي برهوم
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قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم السبت، إن اعتراف الحمد الله بإجراءات حكومته التي تستهدف 35 ألف موظف في غزة تأكيد رسمي على تورطه في حصار غزة وأهلها.

وأضاف برهوم في تغريدة له عبر "تويتر": أن الحمد الله معني بصناعة الظروف القاسية والمأساوية في القطاع، مشيراً إلى أن ذلك دليل على أنه وحكومته غير مؤتمنين على حياة أهلنا وحقوقهم.

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