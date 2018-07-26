شتاينتس: غزة في الطريق إلى الهدوء أو عملية عسكرية واسعة

اعتبر وزير البُنى التحتية "الإسرائيلي" يوفال شتاينتس، أن قطاع غزة يتجه إما إلى "الهدوء أو إلى عملية عسكرية واسعة النطاق".

وقال شتاينتس، وهو عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، إن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة غير مستقر".

وأضاف في حديث للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت"، اليوم الخميس،: "في تقديري، قد تكون هناك جولات أكثر عنفا حتى نصل إلى أحد طريقين، إما وقف لإطلاق النار وترتيب اقتصادي إنساني، أو حريق هائل وعملية عسكرية واسعة".

وتابع شتاينتس: " على الرغم من الهدوء في الساعات القليلة الماضية، فأنا ما زلت غير متأكد الى أين نحن ذاهبون"؟.

وأضاف: " نحن لسنا معنيون بحرب لكننا بالطبع لن نرتدع عن فعل كل ما في وسعنا".

وأصاب أمس جندي إسرائيلي تم قنصه من قبل قطاع غزة بحسب الاحتلال، فيما استشهد ثلاثة عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في قصف مدفعي إسرائيلي شرق قطاع غزة.