أردان: الحرب على غزة باتت قريبة

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، صباح اليوم، بأن إسرائيل تقترب من حملة عسكرية واسعة ضد حماس بغزة.

ونقل موقع "كان" العبري، عن الوزير أردان قوله: " لا يوجد حل مثالي كامل لمشاكل قطاع غزة" مضيفا: "يبدو اننا نقترب من حملة عسكرية واسعة بغزة".

ووفقا للموقع العبري، هدد الوزير أردان قائلا: "على الجيش أن يتوجه بحملة عسكرية موسعة ضد حماس بغزة".

تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي، على خلفية التصعيد العسكري الأخير على حدود قطاع غزة، حيث أصيب ضابط في جيش الاحتلال بجروح متوسطة بنيران قناصة فلسطيني، وعلى أثر ذلك شن جيش الاحتلال عدوانا على عدة مواقع عسكرية لحماس بغزة، مما أدى الى استشهاد 3 من عناصر ذراعها العسكري.