لقاء يجمع نتنياهو برئيس الأركان الروسي في تل أبيب

يصل إلى "إسرائيل"، اليوم الإثنين، وفد روسي انتدبه الرئيس فلاديمير بوتين، حيث سيلتقي الوفد برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للتباحث في التصعيد العسكري على الجبهة السورية والتموضع الإيراني والتطورات الميدانية على خط وقف إطلاق النار بالجولان السوري المحتل.

ويرأس الوفد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث سيرافقه رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، ومجموعة من الضباط والخبراء العسكريين.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، أن الوفد الروسي سيصل اليوم الإثنين، حسبما أكد نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، ونقلت عن نتنياهو قوله: "سأجتمع بالوفد الروسي بطلب من الرئيس بوتين، حيث سيتم التباحث بالعديد من القضايا الإقليمية والتطورات الميدانية بسورية".

وحسب موقع "واللا"، فإن زيارة الوفد الروسي للبلاد، تم بالتنسيق خلال اتصال هاتفي، يوم الجمعة، بين نتنياهو والرئيس بوتين، بغرض التباحث وتنسيق المواقف بين البلدين بخصوص تطورات الأحداث بسورية.

من جانبها، قالت وكالة الأخبار الروسية "تاس": "وزير الخارجية ورئيس الأركان العامة الروسيان يلتقيان نتنياهو في القدس بتوجيه من الرئيس بوتين، لبحث جملة من القضايا يتصدرها الوضع في سورية".

ونقل مراسل "تاس" عن مصدر في حكومة الإحتلال، أن نتنياهو سيلتقي كلا من وزير الخارجية الروسي، ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية اليوم في القدس، لبحث حزمة من الملفات أهمها آخر التطورات في سورية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية.

والتقى نتنياهو الرئيس الروسي بوتين في الـ11 من تموز/يوليو في موسكو، حيث بحث الطرفان سبل حل القضية الفلسطينية، وأكد نتنياهو أن المباحثات الروسية الإسرائيلية خلقت فرصة جيدة لضمان تحقيق الأمن وتعزيز الثقة في منطقة الشرق الأوسط.