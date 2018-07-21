"يديعوت" تنشر تفاصيل دقيقة لمقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة

نشرت صحيفة يديعوت احرونوت تفاصيل مقتل جندي اسرائيلي على حدود قطاع غزة مساء أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة إنَّ جندياً إسرائيلياً قتل جنوب قطاع غزة من نيران قناص فلسطيني، وهو الجندي الإسرائيلي الأول الذي يقتل على حدود قطاع منذ نهاية عدوان 2014 على قطاع غزة.

وفي تفاصيل إضافية عن مقتل جندي جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت الصحيفة العبرية، إن الجندي الإسرائيلي الذي قتل كان يرتدي سترة واقية، قتل برصاصة قناص من قطاع غزة أصابته في الصدر، في البداية وصف بجريح في حالة الخطر، استدعيت مروحية لنقله، إلا أن الطاقم الطبي أعلن موته في الميدان.