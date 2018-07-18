باراك يهاجم نتنياهو: "حفنة صغيرة تقوم بالتلاعب بزعيم ضعيف"

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق ايهود باراك، رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو على السياسة التي يتبعها، واصفاً إياها بالتي تقود إلى دولة واحدة ذات أغلبية من المسلمين.

وقال باراك، وفق ما أورد تلفزيون (i24news) العبري: إن حفنة صغيرة تقوم بالتلاعب بزعيم ضعيف، مضغوط وقابل للضغط، يتزعم حزباً شعبوياً.

وتحت عنوان "الصورة العامة للأحوال 2018" حاول باراك رسم خطوط الحياة في دولة الاحتلال في العام 2018، معتبراً أن "التهديد الوجودي على إسرائيل هو داخلي، ويحمل في طياته رؤية وتصوّر نتنياهو الساعي الى "إرساء دولة واحدة، يهودية - تبشيرية ذات أغلبية من المسلمين المواطنين والعاملين، يلزم تدمير الأسس والمؤسسات التابعة للدولة الصهيونية - الديمقراطية"، موضحا أن "معظم الإسرائيليين يرغب بضمان الحفاظ على أكثري يهودية في إسرائيل ذات طابع ديمقراطي اسرائيلي".

وأضاف: "نتنياهو ومتطرفي اليمين يطمحون إلى دولة واحدة من النهر إلى البحر، وإفشال كل محاولة للطلاق من الفلسطينيين والقضاء على حل الدولتين"، معتبراً أن النتيجة الحتمية لهذا الهدف هو "اندثار إسرائيل وتحولها إلى دولة ذات أكثرية من المسلمين، صدام داخلي عنيف وثابت ودائم.

وأكمل: "إسرائيل لن تكون دولة يهودية، لن تكون صهيونية، ولن تكون ديمقراطية"، منتقداً السياسة الخارجية التي يتبعها نتنياهو.

واعتبر باراك، أن "الحكومة القومية المظلمة التي تقودنا اليوم ليست حليفة الدول التي تقوم قيم الحرية، التقدم، والمساواة في القارة المجاورة، بل تنضم الى بؤر القومية والظلام الأوروبية".