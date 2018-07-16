بدء أول قمة رسمية بين الرئيسين الأمريكي والروسي بفنلندا

بدأت، مساء اليوم، فعاليات أول قمة رسمية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، اليوم الاثنين: "لدينا فرصة لتحسين العلاقات التي لم تكن جيدة دائما بين البلدين"، فيما أكد الأخير أنه حان الوقت لبحث العلاقات بين البلدين والمشاكل الأخرى في العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن بوتين وصل إلى العاصمة الفلندية متأخرًا نصف ساعة عن الموعد المقرر. وصباح اليوم، وصل ترامب إلى هلسنكي، لعقد القمة مع بوتين.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن قمة ترامب-بوتين ستتناول ملفات سوريا وأوكرانيا والحد من الانتشار النووي إلى جانب التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.