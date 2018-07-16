صواريخ "إسرائيلية" تقصف موقع عسكري شمال مطار النيرب بسوريا

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "إسرائيل" استهدفت بالصواريخ موقعاً عسكرياً شمال مطار النيرب العسكري بحلب، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقال المصدر العسكري للوكالة "يكرر العدو الصهيوني محاولاته اليائسة لدعم المجاميع المهزومة في درعا والقنيطرة ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب".

يذكر أن الجيش السوري بدأ هجوماً على مواقع تسيطر عليها المجموعات المسلحة شرق القنيطرة، بعد سيطرته على ما يزيد عن 90% من مساحة محافظة درعا واستعادته السيطرة على كامل الحدود مع الأردن، ويسعى للتقدم والسيطرة على الحدود مع فلسطين المحتلة في محافظتي درعا والقنيطرة.