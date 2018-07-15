جيش الاحتلال يعلن نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في الجنوب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "وفقا لتقييم الوضع الأمني قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز نشر بطاريات القبة الحديدية في منطقة غوش دان والجنوب".

وأضاف أنه تقرر استدعاء قوات الاحتياط لدعم قوات الدفاع الجوي.

وكان الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنّ امس السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية وأراضٍ خالية في قطاع غزة، ومبنى مهجور، وادت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد طفلين.

وردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات القذائف والصواريخ تجاه المواقع العسكرية التابعة للاحتلال والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة "غلاف غزة".