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الاحتلال يمنع انعقاد مؤتمر الوقف الإسلامي الرابع وسط القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:50 - 14 يوليو 2018
مؤتمر علمي للقدس مؤتمر علمي للقدس
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منعت قوات ومخابرات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، عقد المؤتمر الاكاديمي الرابع، الذي كان مقرراً  في كلية الآداب (هند الحسيني) جامعة القدس بحي الشيخ جراح وسط القدس.

وقال شهود عيان في القدس ان قوات الاحتلال حاصرت محيط الكلية، ومنعت عقد المؤتمر الذي تنظمه الهيئة الاسلامية العليا في القدس، وجمعية المحافظة على الوقف والتراث المقدسي، تحت عنوان "الوقف الاسلامي في القدس".

كما وحاصرت المتواجدين داخل الكلية من بينهم رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، ورجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، علما أنها ليست المرة الأولى التي يمنع فيها الاحتلال تنظيم فعاليات في المدينة المقدسة.

وسلمت مخابرات الاحتلال استدعاءات لعدد من المتواجدين للمثول أمامها للتحقيق.

 

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