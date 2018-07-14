شهاب: الزمن الذي كان الاحتلال يعتدي فيه علينا دون رد ولّى وانتهى

أكد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب استعداد المقاومة الفلسطينية للتصدي لأي عدوان إسرائيلي، وخوض مواجهة طويلة؛ اذا ما استمر العدوان والتصعيد من قبل الاحتلال.

وقال شهاب في تصريح وصل فلسطين اليوم الإخبارية نسخة عنه "نحن نقول بشكل واضح بأن الزمن الذي كان الاحتلال يعتدي فيه علينا دونما رد، هذا زمن ولّى وانتهى، ونحن اليوم مستعدون للتصدي لأي عدوان إسرائيلي ومستعدون لخوض مواجهة طويلة اذا ما استمر العدوان والتصعيد من قبل الاحتلال".

وشدد شهاب على "أن المقاومة غير معنية بالانتقال لمواجهة عسكرية"، غير أنه قال في ذات السياق أن المقاومة لن تتنازل ولن تتهاون في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية".

وأشار شهاب إلى "أن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه في وجه العدوان والارهاب الإسرائيلي، وهذا الحق والواجب تمارسه المقاومة الفلسطينية التي ردت بالمثل على القصف الاسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة الليلة الماضية".

وأوضح شهاب أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستشهد مزيدا من الفعاليات والإبداعات الشعبية.

وتوجه شهاب بالتحية لرجال المقاومة، قائلاً "التحية للذين جددوا التزامهم بتطبيق سياسة الرد المباشر او الرد بالمثل على العدوان والتصعيد الصهيوني".

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية صوب مستوطنات "غلاف غزة" فجر اليوم، بعد دقائق من سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية.