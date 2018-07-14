ثمانية أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثمانية أسرى من قطاع غزة والضفة والداخل والقدس المحتلة يدخلون اليوم 14 يوليو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير إبراهيم محمد أحمد حلبية (42 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد خالد حسن عامودي من جنين المحكوم بالمؤبد ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير مشير محمود جميل حلبية (36 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون.

ومن القدس/ الأسير محمود داوود محمود جاموس (41 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا والأسير نائل منذر مصطفى الجلاد (37 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا والأسير وسيم سليم مصطفى الجلاد (41 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقلون منذ عام 2004، وأمضوا 14 عامًا في السجون.

والأسير زاهر يوسف دياب علي (45 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون.

ومن قطاع غزة/ الأسير خالد جهيني زايد السواركة (40 عامًا) من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون