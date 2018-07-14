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حماس: رد المقاومة الفوري على التصعيد يعكس حالة الوعي في إدارة الصراع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:43 - 14 يوليو 2018
صواريخ صواريخ
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قال فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس "إن التعامل الفوري للمقاومة مع تصعيد العدو على غزة والرد عليه بقوة يعكس حالة الوعي والوضوح الكبير لديها في الرؤية في إدارة الصراع".

وأكد برهوم في تصريح مقتضب له، أن المقاومة تتقن "توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة وكافية لإجباره على وقف التصعيد وعدم التمادي في الاستهداف".

وشدد المتحدث باسم حماس على أن "حماية شعبنا والدفاع عنه مطلب وطني وخيار استراتيجي".

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية صوب مستوطنات "غلاف غزة" فجر اليوم، بعد دقائق من سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية.

 

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