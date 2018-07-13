القيادي المدلل: مائة يوم على مسيرات العودة ولم يتوقف الزخم الجماهيري

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أنه مع مرور مائة يوم على مسيرات العودة لم يتوقف الزخم الجماهيري، وأن شعبنا مازال مصمما على تحقيق أهدافه.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجمعة السابعة عشر لمسيرات العودة شرق محافظة رفح.

وبحضور عائلة الشهيدة روزان النجار قال المدلل: " دماء الشهداء التي سالت على مدار مائة يوم مازالت تنتفض في شرايين دم الشعب الفلسطيني على مدار اللحظة، ولتؤكد على خيار العودة وكسر الحصار ".

وأضاف " بالرغم من فظاعة الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي إلا أنها لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الالتفاف على هذه المسيرات لاجهاضها لن تنجح".

وأشاد المدلل بالإرادة البطولية الصلبة التي يتقدم بها شعبنا الفلسطيني.

وتابع قائلا "خطوة تشديد الحصار التي أقرتها القيادة الإسرائيلية، لن تنجح في تركيع وتجويع وكسر إرداة أهلنا في غزة" .

ومضى القيادي في الجهاد يقول:" غزة ستبقى المخزون الإستراتيجي للثورة والمقاومة، وهي ماضية باتجاه تحقيق أهدافها ومطالبها بالعودة وكسر الحصار" .

وأشار خلال حديثه إلى الصمود الأسطوري الذي يرسمه إخواننا في الخان الأحمر، موضحا أن المعركة واحدة والدم واحد والكرامة واحدة، ولن نخذلكم أيها الأبطال .

وختم المدلل حديثه "لن نصمت على ما يجري، ولن نرضى أن يهان أهلنا وأخواتنا بالخان الأحمر، وستظل ثورتنا ومقاومتنا مستمرة، وستظل القدس عاصمتنا الأبدية"