البطش: مسيرات العودة أعادت مفهوم الاشتباك مع العدو

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار خالد البطش، أن مسيرة العودة اليوم، خصصت للوفاء لأهلنا في الخان الأحمر وإسناداً لهم، على شرف مضي مائة يوم من المسيرات الحاشدة.

وأوضح البطش أن هذه المسيرات المستمرة منذ 30 من آذار الماضي، هي رسالة شعب تحت الاحتلال، تمرد على الواقع الذليل الذي رصده لنا المجتمع الدولي منذ نكبتنا في العام 48 وأكمل فصولها في العام 67، فتجاوزت المسيرات الحدود، وأعادت مفهوم الاشتباك الواسع بين أطياف جماهير شعبنا مباشرة مع الاحتلال، بعد أن حاولت كل التسويات السياسية التي فرضها المجتمع الدولي علينا أن تبعد هذه الأجيال عن المعركة وتشغلها بقضايا هامشية، إضافة إلى أن هذه المسيرات رصدت مرة أخرى ملامح مشروعنا الوطني القائم على المقاومة والاشتباك مع العدو، وأعادت الجميع الى مربع الاشتباك مباشرة وليس عبر وسيط.

وقال، أن مسيرة العودة مر على انطلاقها مائة يوم، وسقط خلالها أكثر من 130 شهيداً من أطيب وأعز الناس والأبناء في شعبنا، وفي مقدمتهم الإنسانية الممرضة رزان النجار، والطفلة البريئة ليلى الغندور، والفتاة وصال الشيخ علي، وعشرات الشهداء وآلاف الجرحى ولن يكون آخرهم اليوم، في نابلس "جبل النار" الذي أعاد الاحتلال إليها ثلاثة جثامين من الشهداء.

وشدد البطش، على أن غزة عصية على الانكسار، وأنها لن تجوع ولن تقبل بصفقة القرن.

وحث البطش، أهالي الضفة الغربية للانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي لكنس الاحتلال وحواجزه المذلة، ولتكن الضفة خالية من الحواجز والمستوطنات.