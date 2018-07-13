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عشرات المصابين في خروج قطار عن مساره في مصر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:05 - 13 يوليو 2018
حادث سير في قطار حادث سير في قطار
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خرجت قطار متجه من القاهرة إلى محافظة قنا في صعيد مصر عن مساره، الجمعة، في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابات طفيفة، بحسب مسؤول محلي.

وأفاد بيان للهيئة القوميه للسكة الحديد بأن 3 عربات من قطار رقم 986 خط (القاهرة – قنا) جنحت عند محطة المرازيق قرب مدينة البدرشين في الجيزة، وقد تم الدفع بأدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة إلى موقع الحادث.

وقال نائب محافظة الجيزة، اللواء أسامة شمعة، لـ"سكاي نيوز عربية" إن عدد من عربات القطارات خرجت عن القضبان، بينما جنحت عربة على جانبها.

وأوضح أن الحادث ليس خطيرا نظرا لوقوعه خلال محاولة القطار التوقف ببطء في رصيف محطة المرازيق.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل 42 مصابا لتلقي العلاج، ولم ترد تفاصيل عن مدى الإصابات.

ونحفظت أجهزة الأمن على العامل المسؤول عن تحويلة القطار للتحقيق معه، بينما انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث.

 

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