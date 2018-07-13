موقع واللا: "إسرائيل" تدرس فرض عقوبات جديدة على غزة

ذكر تقرير نشره موقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تدرس فرض إجراءات وخطوات أكثر تشدداً تجاه قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن قيادة جيش الاحتلال تدرس إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" أمام حركة الأفراد، وكذلك منع حركة الصيد قبالة سواحل القطاع بالكامل، في حال استمر إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

وأشار الموقع، أن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية تسعى لاستخدام سياسة "الضغط متعدد الأبعاد" ضد حماس، في حال استمرت عمليات إحراق الحقول الزراعية الإسرائيلية.

وزعم أن إغلاق معبر كرم أبو سالم "أثر على حماس بشكل كبير"، خاصةً وأن الحركة تعاني من أزمة مالية ووضع سياسي صعب يمكن أن يتم استغلاله لإحداث مزيد من الضغط عليها.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قد يلجأ لإحراق مزارع لنشطاء في حماس، وكذلك توجيه ضربات عسكرية ضد الحركة.