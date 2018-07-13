غزة تستعد لـ"جمعة الوفاء للخان الأحمر"

يستعد قطاع غزة، لـ"جمعة الوفاء للخان الأحمر"، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ الثلاثين من مارس/آذار على طول السياج الحدودي لقطاع غزة المحاصر.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للخان الأحمر".

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

ووجهت الهيئة في بيان لها، التحيّة لصمود الأهالي في الخان الأحمر بالنقب المحتل. وقالت إنه "انطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ، اليوم الجمعة، هي جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر".

وقالت إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى الساعة السابعة والنصف مساء.