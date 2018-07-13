أبو مرزوق: لقاء وفد "حماس" بالمخابرات المصرية يعد الأكثر أهمية والأشمل

وصف موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، لقاء وفد حماس بالمخابرات العامة المصرية بـ"الأكثر أهمية والأشمل من حيث المحتوى".

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع "تويتر": "انتهى اللقاء متأخراً، بين وفد حماس والأخوة في المخابرات العامة، والذي تناول مجمل القضايا التي تهم شعبنا في كل أماكن تواجده، لا سيما الأهل في قطاع غزة. ولعلي لا أكون مبالغاً إذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية، والأشمل من حيث المحتوى، متمنياُ النجاح للفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني".

والتقى وفد حركة "حماس"، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، المخابرات المصرية مساء أمس الخميس.

ويعُد اللقاء الأول الذي يجمع حركة حماس مع اللواء عباس بعد توليه مسؤولية جهاز المخابرات، وتعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤولاً عن الملف الفلسطيني بدلاً من اللواء سامح نبيل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر نهاية شهر حزيران الماضي، قراراً رسمياً بتعيين اللواء عباس كامل كرئيس للمخابرات العامة، وذلك بعد 6 أشهر من إسناد مهمة تسيير إدارة الجهاز السيادي لمدير مكتبه السابق في 18 كانون ثاني/ يناير الماضي، عقب إقالة اللواء خالد فوزي.