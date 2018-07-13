"إسرائيل" تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وزارة الخارجية ستستدعي سفير الاتحاد الاوروبي لدى "إسرائيل"، للاحتجاج على ما يعتبره تدخل دبلوماسيين أوروبيين في التصويت على مشروع قانون خلافي في الكنيست.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "لقد أعطى بنيامين نتنياهو تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيل (ايمانويل جيوفري) لإبلاغه باحتجاج إسرائيل ورغبتها في اتخاذ اجراءات اضافية".

ويعود سبب هذا الإجراء إلى الجدال القائم حول مشروع قانون في "إسرائيل" يتيح لبعض البلدات حصر سكانها باليهود فقط.

وقدم حزب الليكود اليميني، وهو حزب نتنياهو، مشروع القانون، وفي حال إقراره سيتيح لهذه البلدات رفض سكن العرب "الإسرائيليين" فيها.

ويدفع نتنياهو باتجاه إقرار هذا القانون قبل أن ينهي البرلمان دورته الصيفية في آواخر تموز/يوليو. وكان الكنيست أقره في قراءة أولى في ايار/مايو.

وفي موقف نادر من قبل رئيس كيان الاحتلال، انتقد رؤوفين ريفلين الثلاثاء مشروع القانون معتبراً أنه "قد يضر بالشعب اليهودي في العالم وفي إسرائيل". كما أن النائب العام عارض مشروع القانون.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن عدداً من الدبلوماسيين الأوروبيين أبلغوا نواباً "إسرائيليين" أن مشروع القانون هذا يتضمن جانباً تمييزياً يتعارض مع المبادئ الديموقراطية.

وجاء أيضا في بيان مكتب نتنياهو اتهامه للأوروبيين بالتدخل "في التصويت على القوانين" قبل أن يضيف "يبدو أنهم لم يفهموا حتى الآن أن إسرائيل دولة ذات سيادة".

ويتضمن مشروع القانون فقرة تقول "يمكن للدولة أن تسمح لمجموعة تتألف من أشخاص من الدين نفسه والجنسية نفسها، أن يحافظوا على هذا الطابع الحصري لمجموعتهم".