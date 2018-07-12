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عبر طرف ثالث

"إسرائيل" تنقل رسالة تهديد لحماس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:45 - 12 يوليو 2018
جنود الاحتلال من حدود غزة جنود الاحتلال من حدود غزة
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ذكرت صحيفة هارتس العبرية مساء اليوم بأن "إسرائيل" نقلت رسالة تهديد لحركة حماس عبر طرف ثالث، مفادها أن استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة سيؤدي لشن عملية عسكرية غير مسبوقة.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أرسلت رسالة التهديد إلى قيادة حركة حماس في قطاع غزة عبر وسيط ثالث (لم تسمه).

وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل" أبلغت حماس أن صبرها على وشك الانتهاء، وأن الجيش الإسرائيلي يعتزم البدء بضرب البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات"، معتقدة بأن ذلك لن يجلب تصعيد واسع النطاق.

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