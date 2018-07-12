منتدى الأخصائي والإجتماعي يفتتح دورة تدريبية حول "العقل والجسم" برفح.

افتتح منتدي الأخصائي والإجتماعي بمحافظة رفح دورة تدريبية حول "العقل والجسم"، وذلك بالشراكة مع الأخوات في الرابطة الإسلامية، بحضور مدير منتدى الأخصائي والإجتماعي رمزي عواجة، ولفيف من الأخصائيات، والخريجات من العلوم الإنسانية.

من جهته رحب رمزي عواجة "مدير المنتدى الأخصائي والإجتماعي" بالحضور الكريم وبكافة الأخصائيات الذين يهتمون بأنشطة المنتدى، وأكد إن هذه الدورة تأتي ضمن التشبيك مع كافة مؤسسات الحركة والتعرف على كيفية الخروج من الأزمات وأسس التفريغ النفسي، ومحاولة تأهيل الخريجات من تخصصات العلوم الانسانية للخروج إلى سوق العمل.

وأوضح عواجة أن المنتدى الأخصائي يتواصل مع المؤسسات النفسية والمجتمعية للعمل سوياٌ من أجل خدمة الأخصائيين في محافظة رفح.

وأضافت منسقة الدورة أ. زينب نعنع "مسؤولة ملف الأخوات في المنتدى الأخصائي والإجتماعي" إن أهمية هذه الدورات التدريبية في إثراء العمل الإجتماعي والنفسي والانخراط مع مؤسسات المجتمع المدني لتعطي المزيد من الاهتمام لشريحة الأخصائيين ودورهم الكبير في بناء المجتمع، مبدئيا استعداد المنتدى على عقد عدة دورات وورش عمل كي تساهم في تطوير أداء الأخصائيين والإجتماعيين.

ومن جهتها أكدت مدربة الدورة أ. نور دحلان أن الأخصائيين والإجتماعيين العاملين في المؤسسات الصحية والنفسية يجب أن يكونوا على دراية كاملة وكيفية التعامل مع الحالات، مبينة أن الدورة سيتخللها جلسات التفريغ النفسي من خلال ارتباط العقل بالجسد.

وأضافت أن الهدف من الدورة هو التحفيز الذاتي ومحاولة الخروج من الواقع الأليم من خلال تمارين الاسترخاء وإعطاء النفس فرصة للنهوض بالنفس إلى أفضل مستوي، والتعرف علي المهارات والقواعد اللازمة لنجاح الدورة كقاعدة تجاوزني في حال عدم مشاركة البعض من خلال فحص المشاعر بعد كل جلسة.

وشكر عواجة مدير شركة القدس الأخ محمد أبو مهادي على استضافتها وتعاونها مع المنتدى الأخصائي والإجتماعي.