ضبط شاحنة تحمل حبيبات بلاستيك عازل مضرة بالبيئة في أريحا

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في محافظة أريحا اليوم الخميس، شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية كم بحبيبات بلاستيك عازل تستخدم للباطون من إنتاج مصانع إسرائيلية أثناء محاولة تهريبها واتلافها بالأرض الفلسطينية.

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية بأنه تم ضبط الشاحنة أثناء محاولة إدخالها وتهريبها للمحافظة عن طريق مدخل المحافظة الجنوبي، وذلك لدى قيام إحدى الدوريات بأعمالها الاعتيادية.

وأوضح البيان أنه وفقا لاتفاقية بازل وقانون سلطة جودة البيئة التي تمنع إدخال النفايات الخطرة وتفريغها وطرحها بأراضي المواطنين ومناطق السلطة الفلسطينية لخطورتها وضررها على البيئة، أقرت جهة الاختصاص في سلطة جودة البيئة إرجاع الشاحنة والمضبوطات إلى مصدرها من حيث أتت واستكمال الاجراءات اللازمة