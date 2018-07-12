قميص رونالدو مع اليوفي يُحدث أزمة!

أحدث انتقال البرتغالي ونجم ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، حالة من الهيستيرية على قميص اللاعب الجديد في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

أعلن متجر النادي الإيطالي الموجود في مدينة ميلان الإيطالية بأنه يبيع قميصا واحدا كل دقيقة، في الوقت الذي توقف البيع عن طريق الإنترنت نتيجة للضغط الهائل على القميص الجديد للدون البرتغالي.

فبحسب موقع " A Bola"، فإن متجر النادي الإلكتروني قد توقف عن العمل نتيجة للطلب والحجوزات الهائلة على قميص رونالدو الجديد.

يذكر بأن رونالدو وقع عقدا مع السيدة العجوز للعب في صفوفه لأربع سنوات مقبلة، بعد رحيله عن النادي الملكي ريال مدريد الإسباني بصفقة وصلت إلى 100 مليون يورو.

من جهته أعلن نادي يوفنتوس عن تقديم اللاعب يوم الاثنين، حيث من المنتظر وصوله إلى مدينة تورينو مساء الأحد المقبل، قادما من اليونان.