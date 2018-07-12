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ويعتقل الناشط في الجهاد براء نصار

وقائي السلطة يواصل اعتقال المحرر رياض دعدس من نابلس لليوم الثاني

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 14:26 - 12 يوليو 2018
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
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يواصل جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس بالضفة الغربية اعتقال الأسير المحرر من سجون الاحتلال رياض محمد دعدس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، دون الإفصاح عن ظروف احتجازه أو السماح لأحد من عائلته بزيارته والاطمئنان عليه.

وذكرت عائلة المعتقل دعدس أن قوة من الوقائي اقتحمت بيتهم الليلة قبل الفائتة وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل اعتقال رياض واقتياده إلى جهة مجهولة.

وكان المحرر دعدس قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وفي سياق مشابه، اعتقلت قوة من الأمن الوقائي في مدينة طولكرم الناشط في حركة الجهاد الإسلامي براء نظير نصار، بعد اقتحام منزله الليلة الماضية.

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