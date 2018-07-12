سحب قرعة دوري المحترفين وكأس أبو عمار

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد، قرعة بطولة كأس الشهيد أبو عمار، ودوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى الاحتراف الجزئي، للموسم الجديد.

ورحب الرجوب في بداية الاجتماع بالحضور، وأكد على ضرورة أخذ العبر من الموسم الماضي، والاستفادة من التجارب من أجل تحسين الأداء في الموسم الجديد.

وأكد على ضرورة إجراء حوار بناء وهادف بين الاتحاد، والمديرين التنفيذيين للأندية، من أجل تطوير الأداء على قاعدة الالتزام بالقوانين، وثقافة الاحترام والانتماء للرسالة الوطنية، وتصويب أوضاع الأندية من خلال الأبواب الصحيحة ليصار إلى مؤسسة فيها ادارة وكادر مؤهل في جميع الجوانب خاصة الإداري والاعلامي والتسويقي.

وطالب بضرورة ان تلتزم الأندية باللوائح والقوانين، مشيرًا إلى وجود إجراءات قانونية ستتخذ بحق من لا يلتزم بها، متمنيًا أن يكون الموسم المقبل، خالٍ من الشوائب التي برزت في الموسم الماضي.

وأثنى الرجوب، على الجهود التي بذلتها طواقم الأندية مع كوادر الاتحاد، مضيفًا أن المؤسسة الرياضية تسعى لتقديم نموذج محترم يليق بالقضية الفلسطينية، والمسيرة الرياضية، وضرورة أن تعمل الأندية بالإطار الوطني، متمنيًا أن يكون هناك نقاشًا مفتوحًا بين الاتحادات ومديري النوادي، والبدء في حوار مكثف ومباشر، من أجل معالجة المشاكل، وتحسين ظروف الأندية.

ويلتقي في الجولة الأولى من دوري المحترفين بالضفة الغربية

شباب الأمعري x جبل المكبر

مركز طولكرم x مؤسسة البيرة

شباب الخليل x مركز بلاطة

شباب الظاهرية x ترجى وادي النيص

أهلي الخليل x هلال القدس

شباب السموع x ثقافي طولكرم

(قرعة كـأس الشهيد أبو عمار)



