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القنصل الفرنسي: ترحيل تجمع الخان الأحمرمخالف للقانون الدولي

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:46 - 05 يوليو 2018
الخان الأحمر5 الخان الأحمر5
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اكد القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشار، رفض فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لمخطط الاحتلال الإسرائيلي ترحيل تجمع الخان الأحمر باعتباره مخالفاً لاتفاقية جنيف والقانون الدولي.

جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون فلسطين في أعقاب رفض قوات الاحتلال دخول قناصل 9 دول أوروبية بينهم القنصل الفرنسي إلى الخان الأحمر للتعبير عن تضامنهم مع أهالي التجمع البدوي ورفضهم لقرار الترحيل.

وأضاف كوشار، أن باريس ومعها دول الاتحاد الأوروبي تعتبر منطقة الخان الأحمر جزءاً من الدولة الفلسطينية وترفض ترحيل سكانه الذين هجروا من أرضهم الأصلية قبل سبعين عاماً، مجدداً دعم بلاده للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المهددة من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة.

وحذر القنصل الفرنسي العام في القدس من خطورة الوضع على الأرض مشدداً على ضرورة العمل على تحقيق حل الدولتين.

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