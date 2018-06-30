من غزة.. "مغترب فوود" يجمع المغتربين لتذكيرهم بالأكلات الشعبية والتراثية

ليس بجديد على الشباب الفلسطينيين في قطاع غزة، ابتكار وسائل خدماتية بالدرجة الأولى لخدمة عامة الفلسطينيين والعرب الذي هاجروا من بلادهم، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي وصل إليه الفضاء الإلكتروني.

ومن غزة، أطلق مجموعة من الشباب المبرمجين تطبيقهم على الهواتف الذكية "مغترب فوود" الذي يعتبر أول تطبيق الكتروني ذكي عربي عالمي لتذكير المغتربين بالأكلات التراثية والشعبية المحلية.

أحد القائمين على تطبيق "مغترب فوود" قال لـوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه يهدف إلى الجمع بين الطباخ والأكّيل في نفس المنطقة الجغرافية عن طريف نظام GPS وربط المغتربين (الأكيل) الذين اشتاقوا لمأكولات بلادهم بـأقرب مطعم.

وأشار إلى أن الطباخ أصبح بإمكانه زيادة دخله من المنزل في حال كانت لديه القدرة على الطبخ والتقديم الإبداعي للأكل، مما يوفر له التطبيق الاتصال بزبائنه القريبة منه ويساعده على تأسيس عمله الخاص بحرفية.

وأضاف: أن التطبيق يتميز أيضا بعدم طلبه أي رسوم من المشتركين، لا سيما أنه يوفر فرصة عمل للأسر المنتجة المغتربة عن طريق عرض الأطباق والأكلات الشعبية وترويجها بشكل مجاني عبر التطبيق.

ولفت أن تسمية الموقع بـ مغترب فوود، مزج بين "مغترب" وتعني (كل إنسان أقام في بلاد غير بلاده، و"فوود" وتعني (جميع الأكلات التراثية والشعبية المحلية).

ودعا القائمون على التطبيق، جميع المغتربين العرب للتسجيل في تطبيق "مغترب فوود" ومشاركته لتذكير المغتربين والمهاجرين ببلادهم التي هاجروا منها.

وانطلق تطبيق "مغترب فوود" في خمسة دول فقط من بينها، النمسا على نظامي الأندرويد وios قبل ايام ويضم حاليا أكثر من 672 طباخ، كما يعمل حاليا في 324 مدينة وهي مقسمة على خمسة دول فقط (ألمانيا ، بلجيكا ، هولندا ، النمسا ،المملكة العربية السعودية).

ويتمتع التطبيق ببعض المميزات والتسهيلات التي تساعد المستخدم في الحصول

على طلبه، حيث لا يضع المستخدم في قوائم الانتظار أو الخطوط المشغولة أو سوء التغطية ولكن في ثواني يمكن توصيل الطلب بكل تفاصيله إلى المطبخ بأسرع وقت.





