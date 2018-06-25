هآرتس : "شد الحبل"معادلة فصائل المقاومة و"إسرائيل" في غزة

زعمت صحيفة هآرتس بأن الاعتقاد لدي "إسرائيل" بأن حماس تسعى لمواجه أوسع مع "إسرائيل" ، فوفقا لاعتقاد ومزاعم الجهات الامنية في "إسرائيل" منذ اسابيع فلدي حماس الجدية لجولة مواجهه عسكرية اخرى مع "إسرائيل" كحل ممكن للازمة الانسانية في قطاع غزة .

وأدعت هآرتس بأن حماس تعتقد بأن المواجه المستمرة بقوة اكبر وستساهم في اعادة اعمار قطاع غزة ، وبناء بني تحتية للقطاع ولكن حاليا في حماس يخشون من تداعيات جولة قتال أخرى.

وتابعت الصحيفة ان حماس وفصائل المقاومة تريد الحفاظ على التوتر السائد على الحدود مع "إسرائيل" مع التأكيد على " شد الحبل " ضد "إسرائيل" عبر اطلاق الطائرات الورقية الحارقة ومحاولات تسلل "لإسرائيل" لخلق معادلة جديدة حول رد عسكري "إسرائيلي" ضد غزة يواجه برد آخر .