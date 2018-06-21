ليبرمان يعلن شركة صرافة في غزة "شركة إرهابية"

وقع وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان مساء اليوم الخميس قراراً يستند لتوصيات جهاز الشاباك، يعلن فيه عن شركة صرافة في قطاع غزة، شركة "ارهابية".

و يزعم الشاباك أن لديه معلومات بأن "شركة حامد للصرافة" قامت قبل اشهر بمساعدة حماس، مدعياً أن مقر الشركة الواقع في غزة ساعد حماس في منظومة التمويل، و أن تلك الشركة تديرها شخصية كبيرة في حماس.

وقال ليبرمان: "ان شركة حامد للصرافة تعتبر بمثابة انبوب تمويل لحماس، و أن الاعلان عنها شركة ارهابية سيلحق الضرر بمصادر تمويل حماس".

و أوضح أن "اسرائيل" قامت بتلك الخطوة لضرب مصادر تمويل حماس.

و أضاف: " أتمنى ان تقوم دول اخرى بإغلاق صنبور تمويل حماس".