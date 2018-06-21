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ليبرمان يعلن شركة صرافة في غزة "شركة إرهابية"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:07 - 21 يونيو 2018
وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان
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وقع وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان مساء اليوم الخميس قراراً يستند لتوصيات جهاز الشاباك، يعلن فيه عن شركة صرافة في قطاع غزة، شركة "ارهابية".

و يزعم الشاباك أن لديه معلومات بأن "شركة حامد للصرافة" قامت قبل اشهر بمساعدة حماس، مدعياً أن مقر الشركة الواقع في غزة ساعد حماس في منظومة التمويل، و أن تلك الشركة تديرها شخصية كبيرة في حماس.

وقال ليبرمان: "ان شركة حامد للصرافة تعتبر بمثابة انبوب تمويل لحماس، و أن الاعلان عنها شركة ارهابية سيلحق  الضرر بمصادر تمويل حماس".

و أوضح أن "اسرائيل" قامت بتلك الخطوة لضرب مصادر تمويل حماس.

و أضاف: " أتمنى ان تقوم دول اخرى بإغلاق صنبور تمويل حماس".

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