تحديث جديد من "إنستغرام" يهدد عرش "يوتيوب"

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" المملوك لشركة فيسبوك، أنه سيضيف قسما مخصصا لمقاطع الفيديو الطويلة ليوسع نطاق تطبيقه لمشاركة الصور ضمن منافسة بين خدمات البث على وقت المستهلك.
وقال الرئيس التنفيذي كيفن سيستروم، إن القسم سيسمح بتحميل ملفات (آي.جي.تي.في)، وسيضم مقاطع فيديو من مشاهير الإنترنت الصاعدين والفنانين.
وأضاف أن القسم سيبدأ كجزء من تطبيق "إنستغرام"، قبل أن يصبح متاحا كتطبيق خاص.
وأبلغ سيستروم الصحفيين والموظفين وصانعي مقاطع الفيديو، أن "إنستغرام" تجاوز في الآونة الأخيرة مليار مستخدم نشط شهريا.
وتنفق شركات تكنولوجية أموالا باهظة، لتطوير خدمات مقاطع الفيديو المصورة بالهواتف المحمولة لجذب المستخدمين وشركات الإعلانات على حد سواء.