محاولات لإدخال تعديلات قانونية لتحصين شرطة الاحتلال من دعاوى المقدسيين

يسعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، إلى إدخال تعديلات قانونية لتحصين ما تسمى شرطة "حرس الحدود"، من دعاوى تعويضات يقدمها مقدسيون.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إنه بموجب القانون الساري فإن الحصانة فاعلة فقط في الضفة الغربية.

وأضافت: "القانون يمنح الحماية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولكن ليس للشرطة التي يمكن للسكان العرب في القدس الشرقية أن يقدموا دعاوي أضرار ضد أفرادها إلى المحاكم".

وخلافا للضفة الغربية، حيث يتولى الجيش الإسرائيلي المسؤولية، فإن الشرطة الإسرائيلية وما تسمى شرطة "حرس الحدود"، هي فقط المسؤولة عن العمل في القدس الشرقية.

ونقلت الصحيفة عن أردان قوله: " فخور بتقديم تعديل قانوني عادل سيساوي بين شرطة الحدود وجنود الجيش الإسرائيلي عندما يحاربون الإرهاب".

وكان مقدسيون قد قدموا في السنوات الماضية دعاوي إلى المحاكم الإسرائيلية ضد عناصر في الشرطة وشرطة "حرس الحدود" للمطالبة بتعويضات، على أضرار جسدية ومادية لحقت بهم نتيجة ممارسات هذه العناصر.

وقالت الصحيفة: " تتوقع المؤسسة الأمنية موجة من الدعاوي القضائية نتيجة المواجهات التي نشبت على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى خلال العامين الماضيين".

ولفتت في هذا الصدد إلى أن إسرائيل اضطرت لدفع تعويضات لمقدسي من سكان بلدة شعفاط، شمالي القدس، أُصيب في العام 2014 قرب منزله، ولمقدسي آخر من سكان بلدة العيساوية أصيب خلال مروره من منطقة قريبة من مواجهات.

واستناداً إلى الصحيفة فإن القانون الحالي يسمح للفلسطينيين بتقديم دعاوي أضرار في غضون عامين من وقوع الحادث.

وقالت: " في حال تعديل القانون فإن الشرطة ستكون محصنة من دعاوي قضائية لدفع تعويضات نتيجة أضرار". وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة أردان تحظى بالدعم من مكتب النائب العام الإسرائيلي، ويتوقع أن يتم اعتمادها بالتنسق مع وزيرة العدل إياليت شاكيد.