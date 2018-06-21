وفد "إسرائيلي" رفيع المستوى يزور البحرين مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وفدًا "إسرائيليًا" رفيع المستوى سيتوجه إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي والذي تستضيفه البحرين.

وجاء في بيان مقتضب للخارجية: "يتوجه في مطلع الأسبوع القادم إلى المنامة وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي "يونسكو عربي" المنبثقة عن الأمم المتحدة، وتستضيفه البحرين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري".

وذكرت قناة "نيوز 24" العبرية، يوم أمس الأربعاء، نقلاً عن مسؤول بحريني، طلب عدم الكشف عن اسمه بأن "البحرين ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف المسؤول، بأن "البحرين لا تعتبر إسرائيل عدوا"، وأن "التقارب بين الدولتين لن يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة البحرين".

وأوضح مسؤولون إسرائيليون للقناة، أنه: بما أن لجنة التراث العالمي هي مناسبة تنظمها الأمم المتحدة، الدولة المستضيفة ملزمة باستقبال جميع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بغض النظر عن علاقاتهم الثنائية".

وقال المسؤول البحريني لـ لقناة "نيوز 24" إنه "بما أن المملكة ملزمة بالفعل بالسماح للوفد الإسرائيلي بالحضور، فإنه يعتقد أنه من المهم القيام بذلك والسماح للجميع بالتعبير عن آرائهم". وأضاف المسؤول أن "مصلحة البحرين هي أهم شيء بالنسبة للبحرين".

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين تحدثوا في عدة مناسبات مؤخراً، عن وجود تطورات إيجابية غير معروفة للرأي العام، تتضمن تطور العلاقات مع الدول العربية، من بينها دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" دون تحديدها.