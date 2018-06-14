هنية يدعو لتجهيز للانتخابات عامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية

جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مطالبته بعقد مجلس وطني توحيدي، والتجهيز للانتخابات العامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بكافة المهام المطلوبة منها، مشيداً بالحراك التي شهدته الضفة الغربية المحتلة الأيام الماضية بالتضامن مع قطاع غزة.

ودعا هنية في كلمة متلفزة الخميس لمناسبة عيد الفطر كل الفصائل الوطنية إلى ضرورة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني والارتقاء بمستوى التحديات، ونحن متمسكون بهذه الاستراتيجية.

وشدد هنية على "أننا نريد بيتا فلسطينيا متمسكا وموحدا حتى نتصدى للمؤامرات الخطيرة التي تستهدف القدس واللاجئين والقضية الفلسطينية برمتها".

وأشاد هنية بوقفة "أهل الضفة الغربية الوطنية الأصيلة، المسيرات التي خرجت تطالب بوقف الاجراءات والعقوبات الانتقامية ضد أهلهم في قطاع غزة".

وقال:" الضفة الغربية انتصرت لخطنا السياسي الثابت وقالت لا لاستمرار سياسية التجويع والحصار لإخوانهم في قطاع غزة ولا لاستمرار التعاون الأمني المحتل".

وأضاف "أعبر عن ألمنا للمشاهد التي وقعت في شوارع رام الله لما تعرض له الإخوة والأخوات خلال تضامنهم مع غزة".

وأكد أن حراك الضفة الغربية "يجب أن يستمر، وليس فقط للمطالبة بإنهاء الظلم الذي تتعرض له غزة، بل أيضا من أجل تصحيح المسار الوطني".

وأضاف "أهنئ أهلنا في الضفة الغربية ضفة الإباء والكبرياء، هذه الضفة التي كانت ولازالت وستبقى محور الارتكاز من أجل حسم الصراع الوجودي مع الاحتلال البغيض".

ووجه هنية في كلمته التهنئة الخالصة والدعاء الصادق لأهالي الشهداء الأبرار وأهالي الجرحى الميامين، الذين يمثلون عظمة هذا الشعب وعنفوانه وقدرته على البذل والعطاء.

وحيا "أهلنا المرابطين في القدس وساحات المسجد الأقصى المبارك، الذين رابطوا ليالي رمضان والذين خرجوا بأكثر من نصف مليون ليؤدوا الصلوات في الجمعة الأخيرة وليلة القدر".

وشدد على أن القدس "لن تغير هويتها لا قرارات ترامب ولا قرارات نتنياهو، والشعب الفلسطيني سيظل وفيا مهما كلف ذلك من تضحيات".

كما حيا اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات، مؤكداً أن حق العودة لا يمكن أن يغطى بغربال الاتفاقيات.

ووجه رئيس حماس التحية للأسرى "الذين يمثلون أحد ركائز مشروعنا ونضالنا الوطني، وأقول إن الفصائل الفلسطينية مصممة على تحريركم، وهذا الأمر على رأس أولوية فصائلنا وفي مقدمتها كتائب القسام".

وأكد هنية على أن قرار الأمم المتحدة يوم الأربعاء، تأكيد على عزلة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.

وختم هنية كلمته بالقول "سينتهي بإذن الله الاحتلال وسيزول عن القدس وعن كل أرض فلسطين، سيرفع الحصار عن غزة، وسيعيش أسرانا في عالم الحرية، وسيعود اللاجئون إلى أرضهم شاء من شاء وأبى من أبى".