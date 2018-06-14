نتنياهو : طائرات غزة المسيرة كابوس لنا

كشف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو لأول مرة عن ان "اسرائيل" تقدم المساعدة لمصر لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية، "داعش" في سيناء.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر أمني عقد في "اسرائيل": " داعش تريد اقامة قاعدة عسكرية لها في سيناء، وهذا الامر لا يقلق مصر فقط بل نحن ايضا ونحن سنعمل لكي لا يحدث هذا الامر".

و في الملف الإيراني، قال نتنياهو: "لن نسمح بأن تأتي ايران بجنودها على حدود اسرائيل لمهاجمتها، فايران تريد استخدام 80 الف مقاتل من الميلشيات الشيعية من باكستان وافغانستان، ونحن لن نسمح لإيران اقامة قواعد لتلك المليشات قرب حدودنا"، حسب تعبيره.

كما اعرب نتنياهو عن خشيته من الواقع في غلاف غزة، معبراً عن قلقة من الطائرات المسيرة، واصفا اياها بتهديد حقيقي وكابوس.

وحسب اقواله، فإن الطائرات المسيرة ليست بحاجة لمعلومات استخباراتية فالطائرة المسيرة ثمنها 50 دولار مع حمولة 5 كيلو غرام مواد متفجرة يمكن ان تصل للبيت الابيض، مشيراً الى أنها بمثابة مشكلة كبيرة .