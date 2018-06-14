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جمعية عنابة الخيرية برام الله تختتم مشروع طرد العيد

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:25 - 14 يونيو 2018
جمعية عنابة الخيرية جمعية عنابة الخيرية
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اختتمت جمعية عنابة الخيرية في فلسطين،  توزيع مشروع طرد العيد الغذائي شملت عدد من المخيمات و القرى و المدن .

وأشار رئيس الجمعية المهندس نايف طملية  أنه تم وضع جدول بالاعتماد على مسح اجتماعي بمعاير مجتمعية منهجية ، و تم على أساسها التوزيع بشكل منظم و بحضور عدد من الداعمين.

و أكد طملية أن العمل المجتمعي و خدمة المواطنين في مشروع طرد العيد الغذائي  هدفه التواصل مع العديد من الحالات باحتياجات المنزل الرئيسية،  و خلق حالة من التواصل المجتمعي حسب أهداف و رؤية الخدمة الجامعة .

و نوه طملية أن جمعية عنابة الخيرية عملت بطواقمها الشبابية على إنجاح الفعالية ، بكل جد و زيادة الحس التطوعي بين فئات المجتمع .

و حث طملية كافة المحسنين و أهل الخير على دعم النشاط الخيري في البلد ، و زيادة روح المشاركة و دعم نشاطات الجمعية .

و وجه طملية كلمة شكر لكل الداعمين و المشاركين في إنجاح المشروع الخيري .

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