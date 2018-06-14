دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تكرمان ثلة من أصحاب الأصوات الندية

كرَّمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الاسلامي وجمعية اقرأ الخيرية اليوم الخميس ثلة من أصحاب الأصوات الندية لجهودهم الجبارة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وقال مسؤول اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الاسلامي وليد حلس: "تم تكريم أصحاب الأصوات الندية الذين أموا صلوات التراويح في محافظة غزة طيلة أيام شهر رمضان كلفتة طيبة من اللجنة والجمعية على جهودهم.

وأشار إلى أن تكريمهم يهدف إلى تشجيعهم على مواصلتهم في خدمة كتاب الله وتشجيع غيرهم للاقتداء بهم.

وأوضح حلس أن المكرمين هم الثمرة الأولى لمنتدى الأصوات الندية التابع للجنة الدعوية على مدار عام كامل من العمل ضمن فريق من الإخوة الأفاضل.

ولفت إلى أن التكريم عبارة عن عيدية نقدية وعينية بمناسبة عيد الفطر السعيد.





