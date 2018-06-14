ترقب لرؤية هلال شوال.. والحسابات تؤكد غداً عيد الفطر

أنهى المرصد الفلكي بجامعة المجمعة استعداداته الفنية والإدارية لرصد هلال شهر شوال اليوم، بدءا من الثالثة عصراً، بموقع تم تخصيصه لذلك على بعد 27 كلم جنوب غرب حوطة سدير.

هذا بحسب ما أوضحه الرائي عبدالله الخضيري، مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، مؤكداً أن الرصد الفلكي بالمرصد لم يتمكن من رصد شروق الهلال صباح أمس الأربعاء 13 يونيو، علماً بأن الحسابات لدى المرصد تفيد بشروقه قبل الشمس بـ26 دقيقة، كذلك لم تتمكن وحدة الرصد الفلكي من رصد شروق الشمس إلا بعد مضي 5 دقائق من شروقها وذلك لكثافة الغبار والتلوث في منطقة الرصد.

وشدد الخضيري على أن وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير يقوم برصد يومي لشروق الشمس طيلة الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، ومراقبتها أثناء الشروق وتطبيق ارتفاعها قيد رمح بالدرجات، كذلك يتم رصد شروق القمر وتطبيق حسابات المرصد على الواقع من حيث الوقت والدرجة في قوس الشروق.

بيان مرصد المجمعة

كما نشر المرصد بيانا يؤكد: "بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء 29 رمضان 1439هـ الموافق 13 يونيو 2018م حسب تقويم أم القرى، تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران المركز سيحدث بمشيئة الله تعالى الساعة 10:42 قبل منتصف الليل.

بينما تفيد الحسابات ليوم الخميس 30 رمضان 1439هـ الموافق 14 يونيو 2018م حسب تقويم أم القرى فإنه ستغرب الشمس الساعة 6:49 مساءاً عند درجة 294 شمال الغرب، بينما سيغرب القمر الساعة 7:31 مساء عند درجة 290 شمال الغرب، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 42 دقيقة ويكون جنوباً، وبناء على هذه المعطيات الحسابية، وفي حال كانت الظروف المناخية مناسبة من حيث صفاء الجو، فإنه سيكون هناك مجال لرؤية هلال شهر شوال في مغرب يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018 إن شاء الله تعالى.