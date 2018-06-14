البطش: انطلاق مباراة لمصابي مسيرة العودة قبل انطلاق المونديال بساعة شرق غزة

أعلن خالد البطش منسق الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، أنه سيتم إقامة مباراة كرة قدم رمزية الساعة السادسة مساءً، في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم بساعة، سيشارك فيها أصحاب الإرادة والتحدي من مصابي مسيرات العودة مبتوري الأطراف.

وأوضح البطش، أن اللاعبين سينقسمون إلى قسمين، فريق يرتدي ملابس فريق الارجنتين والاخر سيلبس ملابس فريق روسيا، بحضور وسائل الإعلام وبث المباراة على الهواء مباشرة.

وأكد البطش على أن صلاة العيد ستقام في موقعي ملكة شرق غزة وخزاعة بخانيونس، على يغادر المشاركون بالصلاة إلى بيوتهم مباشرة بعد انتهاء الصلاة وتأكيدا على الانطباع الاحتفالي بالعيد سنكون كهيئة وطنية وممثلي فصائل في استقبال الوافدين للصلاة في غزة وخان يونس أملا الحرص على التواجد الساعة الخامسة والنصف صباحاً لان الصلاة ستقام 6وخمسة دقائق صباحا.

وأوضح، أن الهيئة الوطنية لمسيرة العودة والفصائل سيقومون بزيارة الجرحى في مستشفى الشفاء غزة كخطوة البدء ويمكنكم زيارة الأوربي أو أية مشفى آخر بعد ذلك.

ودعا القيادي البطش، إلى التواجد الساعة العاشرة صباحاً ثاني أيام العيد بمستشفى الشفاء لزيارة الجرحى معاً.