وحدة الطائرات الورقية: ستطلق 5000 طائرة ورقية حارقة يوم العيد

هددت وحدة الطائرات الورقية الحارقة بمخيم العودة وسط قطاع غزة بتوسيع دائرة استهداف الحقول الزراعية للمستوطنين.

وأكدت وحدة أبناء الزواري نسبة للمهندس التونسي الذي اغتاله الموساد بتوسيع دائرة الاستهداف حتى 40 كيلو متر خارج قطاع غزة.

وأكدت الوحدة في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بإطلاق خمسة آلاف طائرة ورقية حارقة يوم العيد في جميع أنحاء قطاع غزة صوب المستوطنات في غلاف غزة.

وقالت الوحدة في المؤتمر:" سنعطي فرصة لحكومة الاحتلال لرفع الحصار والا سنجعل مستوطني علاف غزة يعيشون تحت حصار نار البالونات الحارقة".

وفي اعقاب المؤتمر أطلق الاحتلال النار صوب بالونات حارقة أطلقت من شرق البريج.

فيما أكد شهود عيان أطلاق صاروخ واحد صوب شباب الانتفاضة دون اصابات.

وقررت الهيئة العليا لمسيرات العودة تنظيم صلاة العيد في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.