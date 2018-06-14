برهوم: إقرار ليبرمان بفشل محاولات إسقاط حماس اعتراف بصوابية مسار الحركة

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم:" إن إقرار وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بفشل كل محاولات إسقاط حركة حماس من الخارج اعتراف رسمي بصوابية مسار الحركة وبرنامجها الوطني.

وأضاف، أن هذا وسام شرف لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته الباسلة ولأهل غزة الأبطال، وإن تقاطع وتزامن تصريحاته مع تصريحات عزام الأحمد المنادية بإسقاط الحركة بمزيد من الضغط والتضييق على أهلنا في غزة دليل تأكيد على التخطيط والعمل المشترك بين حكومة وسلطة المقاطعة والاحتلال في استهداف غزة وأهلها ومقاومتها لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم الخطيرة، وهذا سيشكل حافزا كبيرا لشعبنا ولأهلنا للتمسك بوحدتهم ومقاومتهم والالتفاف حول فصائل المقاومة.